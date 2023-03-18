«Д-Доктора» — это сайт о современных знаниях в медицине.
Подробнее о дозировках и составе вам расскажет Ворслов Леонид Олегович в своём видео! Ниже представили список проверенных производителей:... Читать далее
Ворслов Леонид Олегович
Д–Доктор
3280
Кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии с курсом холистической медицины РУДН, Главный врач Клиники профессора Калинченко
Препараты железа необходимы для профилактики и лечения железодефицита в организме. Их назначают при анемии, кровопотерях, беременности и других состояниях, сопровождающихся дефицитом железа.... Читать далее
Прикрепляю ссылку на видео:... Читать далее
Ранее считалось, что грибковые заболевания в 1,5-2 млн случаев приводили к летальному исходу. Однако было проведено новое исследование, в котором приняли участие более 300 специалистов со всего мира,... Читать далее
Органы, которые отвечают за выведение желчи и образующие желчевыводящую систему, располагаются в брюшной полости (в верхней ее части). Выработка желчи происходит в печени. Затем по протокам она поступ... Читать далее
В 2023 году было принято большое количество новых законов, и значительная часть из них коснулась здравоохранения. Год выдался непростым: дефицит медикаментов, нехватка специалистов. Однако было и хоро... Читать далее
Анемия или дефицит железа в организме – одна из наиболее распространенных современных проблем. В России у каждой десятой женщины, независимо от возраста, наблюдается дефицит железа. По данным Минздрав... Читать далее
Пенсионерка. Просто слежу за своим здоровьем. Очень нравятся ваши публикации.
Можно ли пить альфа липоевую кислоту одновременно с Омега 3
И если да, то как её принимают? Курсом или постоянно? До, после, или во время еды?...1 ответ
Чесотка относится к группе заразных заболеваний. Ее развитие вызывает чесоточный клещ. Данным заболеванием могут страдать как взрослые, так и дети. Полное описание болезни дал дерматолог из Германии Ф... Читать далее
Онкологические заболевания чаще всего развиваются из-за случайных изменений (мутаций), которые происходят в генах. Только некоторые типы рака имеют наследственный характер. По этой причине важно знать... Читать далее
Собираю популярные вопросы пользователей и задаю их специалистам на своей страничке
Пила витамин D3 по 5000 ед 3 года, уровень был 45, развился артроз 3 степени, паратгормон 122 был, увеличили дозу D3- паратгормон упал, теперь надо все время пить кальций с D3 ? Боюсь камней и кальциноза.
Данный вопрос задан в рамках прошедшего вебинара, где слушатели имели возможность задавать вопросы лекторам. Ответы на вопросы помогают участникам уточнить информацию и получить экспертное мнение....1 ответ
В конце прошлой недели (11.05.2023) был выпущен новый приказ федерального уровня, затрагивающий частные медицинские клиники.... Читать далее
Собираю популярные вопросы пользователей и задаю их специалистам на своей страничке
Витамин Д - какой выбрать 🤔
Подскажите пожалуйста, какого бренда/фирмы витамин Д вы бы посоветовали?Из тех что доступны на маркетплейсах : NOW, Maxler,NFO - хорошие отзывы, но неизвестно улучшились ли показатели по а...3 ответа
Другие названия проказы – Лепра или болезнь Хансена. При данном заболевании происходит поражение нервной системы, кожного покрова, верхних дыхательных путей и других частей тела. Проказа известна уже... Читать далее
Ковалева Светлана
Дерматолог, косметолог. Акватерапевт (адекватное питье, коррекция окислительного стресса). Приветствую неинвазивные методы воздействия в косметологии
Д–Доктор
О – энергия от пищи расходуется неправильно.... Читать далее
Гликирование — это маркер старения, причём в любом возрасте и независимо от других факторов риска. ... Читать далее
Собираю популярные вопросы пользователей и задаю их специалистам на своей страничке
Общий или клинический анализ крови – это исследование, в ходе которого специалист определяет состав крови и оценивает состояние каждого ее компонента. Оно назначается для диагностики большинства забол... Читать далее
Квартет здоровья – новая концепция современной профилактической и эстетической медицины: витамин D, возможности внутреннего и наружного применения
Традиционные представления о витамине D связаны, прежде всего, с его ключевой ролью в кальциево-фосфорном обмене и влиянии на минеральную плотность костной ткани. В последнее время произошло обогащени... Читать далее
Собираю популярные вопросы пользователей и задаю их специалистам на своей страничке
Леонид Олегович, Вы как-то говорили, что L-Карнитин может навредить. В чем это может проявиться?
Я 6 мес принимаю его по 1500 мг и очень хорошо себя чувствую, 56 лет. Как долго можно его принимать? Гипоксию перестала ощущать совсем....1 ответ
Стремлюсь к здоровому образу жизни!
Ученые из Университета Восточной Финляндии обнаружили, что прием более высоких доз витамина D, чем обычно рекомендуется, в течение пяти лет, может снизить риск возникновения фибрилляции предсердий у п... Читать далее
Омега-3 производитель: Solab
Добрый день! Хотела бы узнать ваше мнение про Омегу-3 производителя SOLAB: хороший ли препарат?...1 ответ
Собираю популярные вопросы пользователей и задаю их специалистам на своей страничке