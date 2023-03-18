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«Д-Доктора» — это сайт о современных знаниях в медицине.

Топ лучших препаратов Омега-3 от Ворслова Леонида Олеговича
Подробнее о дозировках и составе вам расскажет Ворслов Леонид Олегович в своём видео! Ниже представили список проверенных производителей:... Читать далее
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Ворслов Леонид Олегович
Специалист в теме «Кардиология»
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Кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эндокринологии с курсом холистической медицины РУДН, Главный врач Клиники профессора Калинченко
💥 Железное здоровье: ТОП препаратов железа от Ворслова Леонида Олеговича
Препараты железа необходимы для профилактики и лечения железодефицита в организме. Их назначают при анемии, кровопотерях, беременности и других состояниях, сопровождающихся дефицитом железа.... Читать далее
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Калинченко Светлана
Специалист в темах «Андрология», «Эндокринология», «Сексология», «Урология».
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Врач-эндокринолог, Клиника профессора Калинченко
Враг номер один: Почему большая фарма ненавидит витамин D
Прикрепляю ссылку на видео:... Читать далее
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Платформа «Д-Доктора» Официальная страница
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Официальная страничка «Д-Докторов» на «Д-Докторах»
Смертоносность грибков: насколько они опасны?
Ранее считалось, что грибковые заболевания в 1,5-2 млн случаев приводили к летальному исходу. Однако было проведено новое исследование, в котором приняли участие более 300 специалистов со всего мира,... Читать далее
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Платформа «Д-Доктора» Официальная страница
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Официальная страничка «Д-Докторов» на «Д-Докторах»
Как распознать застой желчи?
Органы, которые отвечают за выведение желчи и образующие желчевыводящую систему, располагаются в брюшной полости (в верхней ее части). Выработка желчи происходит в печени. Затем по протокам она поступ... Читать далее
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Платформа «Д-Доктора» Официальная страница
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Официальная страничка «Д-Докторов» на «Д-Докторах»
Самые масштабные и неожиданные изменения за 2023 год в системе здравоохранения: подведем итоги
В 2023 году было принято большое количество новых законов, и значительная часть из них коснулась здравоохранения. Год выдался непростым: дефицит медикаментов, нехватка специалистов. Однако было и хоро... Читать далее
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Ворслов Леонид Олегович
Специалист в теме «Кардиология»
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AvatarМАМИ Здоровье для Вас в соавторстве
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Анемия или дефицит железа — проблема, которую можно преодолеть
Анемия или дефицит железа в организме – одна из наиболее распространенных современных проблем. В России у каждой десятой женщины, независимо от возраста, наблюдается дефицит железа. По данным Минздрав... Читать далее
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Елена Касьянова
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Пенсионерка. Просто слежу за своим здоровьем. Очень нравятся ваши публикации.
Можно ли пить альфа липоевую кислоту одновременно с Омега 3
И если да, то как её принимают? Курсом или постоянно? До, после, или во время еды?...
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Платформа «Д-Доктора» Официальная страница
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Официальная страничка «Д-Докторов» на «Д-Докторах»
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Чесотка у детей и взрослых: пути передачи, симптомы, методы лечения и профилактики
Чесотка относится к группе заразных заболеваний. Ее развитие вызывает чесоточный клещ. Данным заболеванием могут страдать как взрослые, так и дети. Полное описание болезни дал дерматолог из Германии Ф... Читать далее
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Платформа «Д-Доктора» Официальная страница
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Официальная страничка «Д-Докторов» на «Д-Докторах»
Я являюсь носителем мутации BRCA - что делать?
Онкологические заболевания чаще всего развиваются из-за случайных изменений (мутаций), которые происходят в генах. Только некоторые типы рака имеют наследственный характер. По этой причине важно знать... Читать далее
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Анонимный пользователь
136
Собираю популярные вопросы пользователей и задаю их специалистам на своей страничке
Пила витамин D3 по 5000 ед 3 года, уровень был 45, развился артроз 3 степени, паратгормон 122 был, увеличили дозу D3- паратгормон упал, теперь надо все время пить кальций с D3 ? Боюсь камней и кальциноза.
Данный вопрос задан в рамках прошедшего вебинара, где слушатели имели возможность задавать вопросы лекторам. Ответы на вопросы помогают участникам уточнить информацию и получить экспертное мнение....
1 ответ
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Платформа «Д-Доктора» Официальная страница
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Официальная страничка «Д-Докторов» на «Д-Докторах»
Важные изменения в работе частных медицинских клиник: согласие пациента становится необходимым
В конце прошлой недели (11.05.2023) был выпущен новый приказ федерального уровня, затрагивающий частные медицинские клиники.... Читать далее
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Анонимный пользователь
1144
Собираю популярные вопросы пользователей и задаю их специалистам на своей страничке
Витамин Д - какой выбрать 🤔
Подскажите пожалуйста, какого бренда/фирмы витамин Д вы бы посоветовали?Из тех что доступны на маркетплейсах : NOW, Maxler,NFO - хорошие отзывы, но неизвестно улучшились ли показатели по а...
3 ответа
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Платформа «Д-Доктора» Официальная страница
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Проказа или лепра: описание, симптомы, методы диагностики и лечения
Другие названия проказы – Лепра или болезнь Хансена. При данном заболевании происходит поражение нервной системы, кожного покрова, верхних дыхательных путей и других частей тела. Проказа известна уже... Читать далее
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Акватерапия КПК 🐳
122
AvatarКовалева Светлана
Специалист в темах «Дерматовенерология», «Косметология», «Дерматология».
Дерматолог, косметолог. Акватерапевт (адекватное питье, коррекция окислительного стресса). Приветствую неинвазивные методы воздействия в косметологии
ОЖИРЕНИЕ (О). КРАТКО для тех у кого бока и складка!
О – энергия от пищи расходуется неправильно.... Читать далее
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AGE BREAKER
721
Розмариновая кислота, новая молекула в антивозрастной медицине
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Возьмите под контроль свое старение: начните как можно раньше!
Гликирование — это маркер старения, причём в любом возрасте и независимо от других факторов риска. ... Читать далее
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Анонимный пользователь
138
Собираю популярные вопросы пользователей и задаю их специалистам на своей страничке
У ребенка после приема Пульмикорта усилился кашель, что делать?1 ответ
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Актуальные новости
355
AvatarПлатформа «Д-Доктора» Официальная страница Официальная страничка «Д-Докторов» на «Д-Докторах»
Общий анализ крови (ОАК): нормы и расшифровка показателей
Общий или клинический анализ крови – это исследование, в ходе которого специалист определяет состав крови и оценивает состояние каждого ее компонента. Оно назначается для диагностики большинства забол... Читать далее
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Квартет Здоровья
1386
Квартет здоровья – новая концепция современной профилактической и эстетической медицины: витамин D, возможности внутреннего и наружного применения
Традиционные представления о витамине D связаны, прежде всего, с его ключевой ролью в кальциево-фосфорном обмене и влиянии на минеральную плотность костной ткани. В последнее время произошло обогащени... Читать далее
13 понравилось
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Анонимный пользователь
169
Собираю популярные вопросы пользователей и задаю их специалистам на своей страничке
Леонид Олегович, Вы как-то говорили, что L-Карнитин может навредить. В чем это может проявиться?
Я 6 мес принимаю его по 1500 мг и очень хорошо себя чувствую, 56 лет. Как долго можно его принимать? Гипоксию перестала ощущать совсем....
1 ответ
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Кузьмина Анастасия
632
Стремлюсь к здоровому образу жизни!
Нейромультивит! Польза или вред здоровью? Если витамины между собой несовместимы - В1, В6 и В12!1 ответ
5 понравилось
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Более высокие дозы витамина D снижают риск мерцательной аритмии у пожилых
Ученые из Университета Восточной Финляндии обнаружили, что прием более высоких доз витамина D, чем обычно рекомендуется, в течение пяти лет, может снизить риск возникновения фибрилляции предсердий у п... Читать далее
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Омега-3 производитель: Solab
Добрый день! Хотела бы узнать ваше мнение про Омегу-3 производителя SOLAB: хороший ли препарат?...
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Анонимный пользователь
389
Собираю популярные вопросы пользователей и задаю их специалистам на своей страничке
Метатуберкулезные изменения — что это и нужно ли беспокоиться, если они обнаружены на рентгене?1 ответ